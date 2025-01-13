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Эксперты дали прогноз по зарплатам россиян

«Ведомости»: в России темпы роста зарплат замедлятся до 2-4%
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Depositphotos

В 2025 году в России сохранится дефицит рабочей силы. Это отразится на росте зарплат, но он замедлится после значимого скачка окладов в прошлом году, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на опрошенных экспертов.

«Большинство из них считают, что рост в реальном выражении (с коррекцией на инфляцию) замедлится до 2-4%, в то время как в 2024 году он мог составить 8%», — говорится в публикации.

Отмечается, что за январь — октябрь предыдущего года Росстат оценил рост номинальных зарплат в 17,9%, реальных — в 8,9%. Минэкономразвития РФ ожидает, что этот показатель в прошлом году увеличится на 7,1%, в текущем — на 6,1%, в 2026 году — на 4,6%.

В декабре руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман высказал мнение, что россиянам стоит просить о повышении зарплаты в среднем на 10% в текущих условиях.

В том же месяце опрос kp.ru показал, что заработная плата более половины (58%) россиян выросла в 2024 году. 10% из них уточнили, что рост зарплаты составил не более 10%, 37% ответили, что выплаты выросли на 10-25%.

Ранее Путин заявил, что подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты.

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