Россияне ответили, выросли ли их зарплаты в 2024 году

Заработная плата более половины (58%) россиян выросла в 2024 году, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 19,1 тыс. человек.

10% из них уточнили, что рост зарплаты составил не более 10%, 37% ответили, что выплаты выросли на 10-25%. У 11% россиян зарплата увеличилась на 25-50%. При этом у 32% респондентов доход остался прежним. 6% — признались, что он снизился. Еще 1% опрошенных сменили работу на более высокооплачиваемую.

«Инфляция и дефицит кадров стали для работодателей главным основанием для повышения зарплаты. Но надо заметить, что делают это с осторожностью. В этом году самое массовое повышение зарплаты — в диапазоне 10-25%, это сопоставимо с показателями реальной инфляции», — прокомментировал результаты исследования профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Опрос группы ANCOR, результаты которого есть у «Газеты.Ru», до этого показал, что почти половина (49%) опрошенных российских работодателей повысили зарплаты сотрудникам в 2024 году на 1-10%. Еще 23% организаций зафиксировали рост на 10-20%, и лишь 9% участников сообщили о значительном увеличении зарплат — на 20-40%.

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