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В России подорожали пенсионные баллы

С 1 января в России на 24% подорожали пенсионные баллы
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Максим Блинов/РИА Новости

В России с 1 января 2025 года изменилась сумма, которая позволяет получать максимальную пенсию. Об этом сообщает kp.ru.

В течение одного года максимально можно получить 10 пенсионных баллов, для этого необходимо заработать 2 миллиона 759 тысяч рублей. В этой ситуации зарплата должна составлять 230 тысяч рублей в месяц.

Вышедшие на пенсию россияне, которые не набрали необходимого количества баллов, будут получать соцпенсию, которая в среднем составляет 13,5 тыс. рублей.

До этого первый заместитель председателя ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что в Государственной думе России разрабатывают законопроект о разделе пенсионных баллов при разводе супругов с общими детьми.

Также сенатор РФ Ольга Епифанова заявила «Газете.Ru», что, если россиянам не хватает страхового стажа или пенсионных баллов для получения пенсии по старости, их можно докупить. В 2025 году один балл обойдется примерно в 60,5 тыс. рублей.

С 1 января 2025 года в России стоимость одного пенсионного балла составляет 142,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — 8728,73 рубля. Если человек накопил около 100 баллов, его пенсия будет в районе 23 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме рассказали о новых расчетах пенсионных баллов для россиян в 2025 году.

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