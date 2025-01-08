В Госдуме рассказали о новых расчетах пенсионных баллов для россиян в 2025 году

Депутат Государственной думы и член комитета по бюджету и налогам заявил RT, что в 2025 году российские пенсионеры столкнутся с необходимостью учитывать новые экономические условия при планировании своих пенсионных сбережений.

По словам Чаплина, важным критерием станет заработок: чтобы получить один пенсионный балл, граждане должны зарабатывать не менее 275 900 рублей за год, что эквивалентно ежемесячному доходу в 22 991 рубль 67 копеек. Депутат отметил, что данный показатель является ключевым в формировании будущих страховых пенсий.

По его словам, чем больше индивидуальных пенсионных коэффициентов удастся накопить за время работы, тем больше будут пенсионные выплаты в будущем. Так, для тех, кто хочет оформить страховую пенсию в 2025 году, необходимо набрать не менее 30 пенсионных баллов за весь период трудовой деятельности. При этом не стоит упускать из виду, что в расчет пенсии могут быть включены важные для общества периоды, такие как уход за ребенком до полутора лет и служба в армии — эти промежутки учитываются как дополнительные баллы, что помогает увеличить размер будущей пенсии.

«С начала 2025 года стоимость одного пенсионного балла была скорректирована и теперь составляет 142,76 рубля, что представляет собой увеличение почти на 10 рублей по сравнению с предыдущим значением, равным 133,05 рубля», — сказал Чаплин.

Он добавил, что на 600 рублей также увеличился размер фиксированной выплаты.

До этого Чаплин сообщал, что в 2026 году в России запланированы две индексации пенсионных выплат: первая – на 4,5% с 1 февраля, вторая – на 5,5% с 1 апреля. В 2027 году, по словам парламентария, также предусмотрены индексации: на 4% с 1 февраля и на 4,1% с 1 апреля.

1 января депутат рассказал, что средняя страховая пенсия по старости в текущем году составит около 24 059,12 рубля. Парламентарий отметил, что с этого года автоматически возобновится индексация пенсий для работающих пенсионеров.

Ранее в Госдуме заявили о невозможности вернуть прежний пенсионный возраст в России.