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В Госдуме предложили разделить пенсионные баллы при разводе супругов

Депутат Буцкая: пенсионные баллы при разводе можно будет поделить поровну
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Максим Блинов/РИА Новости

В Государственной думе России разрабатывают законопроект, предполагающий поделить поровну пенсионные баллы при разводе супругов. Об этом в интервью РИА Новости заявила первый заместитель председателя ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Суть нового законопроекта заключается в том, чтобы поделить поровну пенсионные баллы, которые были накоплены в семье с ребенком, в которой один родитель работал, а второй — находился в декрете.

По словам парламентария, воспитание ребенка — серьезная работа, поэтому разделение пенсионных баллов будет справедливо при разводе.

До этого сенатор РФ Ольга Епифанова заявила «Газете.Ru», что, если россиянам не хватает страхового стажа или пенсионных баллов для получения пенсии по старости, их можно докупить – в 2025 году один балл обойдется примерно в 60,5 тыс. рублей.

С 1 января 2025 года в России стоимость одного пенсионного балла составляет 142,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — 8728,73 рубля. Если человек накопил около 100 баллов, его пенсия будет в районе 23 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме рассказали о новых расчетах пенсионных баллов для россиян в 2025 году.

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