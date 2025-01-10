Названа стоимость покупки пенсионных баллов в 2025 году

Если россиянам не хватает страхового стажа или пенсионных баллов для получения пенсии по старости, их можно докупить – в 2025 году один балл обойдется примерно в 60,5 тыс. рублей, заявила «Газете.Ru» сенатор РФ Ольга Епифанова.

При этом, по ее мнению, имеет смысл покупать не более одного–двух пенсионных баллов.

«Во-первых, каждый год можно купить только определенное число баллов. Во-вторых, надо быть готовыми к тому, что стоит это недешево, поскольку сумма рассчитывается как 22% от минимального размера оплаты труда и вместе с МРОТ ежегодно растет. В 2025 году МРОТ возрастет до 22 440 рублей. Соответственно, возрастет и минимальный годовой страховой взнос — до 59 241 рублей. Это год страхового стажа и 0,98 пенсионных балла. А за один балл нужно будет заплатить 60 450 рублей», — отметила сенатор.

Епифанова призвала помнить, что при расчете пенсии от 1,8 до 5,4 пенсионных балла начисляют за службу в армии, отпуск по уходу за детьми, инвалидами, престарелыми. Жены военнослужащих, у которых не было возможности работать, тоже получают баллы, заключила сенатор.

Пенсия россиян складывается из количества пенсионных баллов, умноженного на стоимость одного балла, плюс фиксированная выплата. Чем больше баллов заработал человек, тем больше будет его пенсия. Баллы присваиваются из расчета страховых взносов, которые за работника платит работодатель.

С 1 января 2025 года в России стоимость одного пенсионного балла составляет 142,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — 8728,73 рубля. Если человек накопил около 100 баллов, его пенсия будет в районе 23 тыс. рублей.

В 2025 году на пенсию выйдут россияне в возрасте от 63 лет и россиянки от 58 лет. Чтобы получить пенсию по старости, гражданам нужно заработать от 15 лет страхового стажа и от 30 пенсионных баллов.

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