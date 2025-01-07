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Bloomberg сообщил о рекордных закупках европейскими странами СПГ у России

Bloomberg: страны Европы закупили рекордное количество российского газа
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Максим Блинов/РИА Новости

Европейские страны закупили рекордное количество российского сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на призывы запретить его поставки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По имеющимся данным, объемы проданного газа превысили те, которые Россия до 1 января поставляла через территорию Украины. Таким образом, отмечает Bloomberg, несмотря на призывы к запрету таких поставок, страны Европы приобретают рекордное количество российского сверхохлажденного топлива.

Агентство отметило, насколько сложно Европе разорвать связи с Россией, которая за последнее десятилетие стала ключевым поставщиком сырьевых товаров на континент.

7 января сообщалось, что цена на газ в Европе в ходе последних торгов опустилась до минимума с 31 декабря 2024 года. Общее снижение цены с начала дня составило примерно 2%.

Ранее Еврокомиссия отменила встречу по газу.

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