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Экс-посол США в РФ рассказал, что понял Зеленский после победы Трампа

WP: Зеленский понимает, что с приходом Трампа украинский конфликт изменится
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Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Власти Украины понимают, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом изменит украинский конфликт. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на бывшего американского посла в России Майкла Макфола.

«Администрация Зеленского «понимает, что при Трампе ситуация изменится», — сказал экс-посол.

12 декабря Макфол заявил, что избранному президенту США Дональду Трампу после официального вступления в должность следует убедить Украину отказаться от возвращения утраченных территорий, а взамен пообещать принять страну в НАТО. Бывший посол выразил уверенность, что членство в НАТО позволит Киеву компенсировать необходимость отказаться от большого куска территории. Как отметил Макфол, только этот шаг поможет Трампу убедить украинское руководство завершить боевые действия.

До этого Bloomberg писал, что победа Трампа на выборах может сделать 2025 год переломным для конфликтов в Газе и на Украине. Агентство отмечало, что если Трампу удастся добиться завершения этих конфликтов, их экономические последствия все равно будут иметь долгосрочный характер.

Ранее Трампу предрекли встречу с «изменившимся» Путиным.

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