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Оставшиеся в России компании из США заплатили более $1,2 млрд налогов

Newsweek: США в 2023 году стали крупнейшим иностранным налогоплательщиком в РФ
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Maxim Shemetov/Reuters

В 2023 году работающие в РФ американские компании заплатили более $1,2 млрд налогов на прибыль. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на данные исследования группы B4Ukraine и Киевской школы экономики.

«Этот налоговый взнос делает США крупнейшим плательщиком иностранных налогов на прибыль в России, что бывший высокопоставленный американский дипломат назвал «позорным», — отмечает журнал.

Согласно данным украинского института, в РФ продолжают работать порядка 328 компаний из США. В Йельской школе менеджмента говорят о 123 крупных американских компаниях, которые ведут бизнес в России с разной степенью участия. Среди оставшихся на рынке в РФ в том числе табачная компания Philip Morris International, корпорация по производству напитков PepsiCo, кондитерская компания Mars и другие. Журнал отмечает, что они сократили масштабы своей деятельности в стране, но продолжали производить товары и осуществлять операции, которые считали необходимыми. B4Ukraine обратила внимание на то, что налоговые отчисления РФ некоторые компании из США попытались компенсировать за счет гуманитарных пожертвований Украине.

В материале также говорится, что вторым по величине плательщиком налога на прибыль в России в 2023 году стала Германия: ее компании заплатили около $693 млн. На третьем месте оказалась Австрия с $579 млн в виде налогов на прибыль.

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