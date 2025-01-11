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В Госдуме заявили, что сумма пенсии не может быть ниже размера прожиточного минимума

Депутат Бессараб напомнила, что пенсия не может быть ниже прожиточного минимума
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб напомнила, что размер пенсии не может быть ниже установленного правительством прожиточного минимума. Об этом пишет RT.

Она рассказала, что с 1 апреля 2025 года получателей социальных пенсий ждет индексация в размере 14,75%.

По ее словам, те получатели соответствующих выплат, у кого пенсия ниже установленного прожиточного минимума, уже начали получать социальные доплаты.

«То есть в соответствии с поручением президента у нас пенсия не может быть ниже прожиточного минимума. Поэтому при каждом росте происходит перерасчет...» — сказала депутат.

В 2025 году величина прожиточного минимума в целом по России на душу населения установлена в размере 17 733 рублей.

6 января депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин предложил вернуть возраст выхода на пенсию в России к уровню до начала пенсионной реформы — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Бессараб, комментируя инициативу, заявила, что это невозможно. Она также подчеркнула, что еще идет переходный период пенсионной реформы, рассчитанный до 2028 года.

Ранее эксперты рассказали, когда российским пенсионерам ждать повышения доходов.

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