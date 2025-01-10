Эксперты рассказали, когда российским пенсионерам ждать повышения доходов

mk.ru: доходы пенсионеров в РФ могут вырасти уже в феврале

Доходы российских пенсионеров могут вырасти уже в феврале, пишет mk.ru со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что власти могут провести дополнительное индексирование пенсий 1 февраля. По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, страховые пенсии были проиндексированы с 1 января на 7,3%.

«С 1 января 2025 года пенсии были проиндексированы на 7,3%, однако, по озвученным в середине декабря оценкам Банка России, по итогам минувших 12 месяцев инфляция ожидалась на уровне 9,6-9,8%. Поскольку пенсии должны индексироваться на фактический уровень инфляции, возможно, с 1 февраля дополнительная индексация может составить порядка 2,3%-2,5%», — поделилась профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.

До этого ТАСС со ссылкой на результаты опроса «Работы.ру» сообщало, что 66% россиян ожидает роста зарплат в 2025 году.

Ранее стало известно, работники каких сфер ждут повышения зарплаты больше остальных.