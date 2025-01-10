Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты рассказали, когда российским пенсионерам ждать повышения доходов

mk.ru: доходы пенсионеров в РФ могут вырасти уже в феврале
close
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Доходы российских пенсионеров могут вырасти уже в феврале, пишет mk.ru со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что власти могут провести дополнительное индексирование пенсий 1 февраля. По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, страховые пенсии были проиндексированы с 1 января на 7,3%.

«С 1 января 2025 года пенсии были проиндексированы на 7,3%, однако, по озвученным в середине декабря оценкам Банка России, по итогам минувших 12 месяцев инфляция ожидалась на уровне 9,6-9,8%. Поскольку пенсии должны индексироваться на фактический уровень инфляции, возможно, с 1 февраля дополнительная индексация может составить порядка 2,3%-2,5%», — поделилась профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.

До этого ТАСС со ссылкой на результаты опроса «Работы.ру» сообщало, что 66% россиян ожидает роста зарплат в 2025 году.

Ранее стало известно, работники каких сфер ждут повышения зарплаты больше остальных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами