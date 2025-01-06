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В Госдуме заявили о невозможности вернуть прежний пенсионный возраст в России

Депутат Бессараб: вернуть прежний пенсионный возраст в РФ пока невозможно
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SibRapid/Shutterstock/FOTODOM

Вернуть прежний пенсионный возраст в Россию, который был до реформы 2018 года, невозможно, и в ближайшее годы для этого нет предпосылок. Об этом заявила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она напомнила, что еще идет переходный период пенсионной реформы, рассчитанный до 2028 года. Поэтому прерывать то, что давно сбалансировано и просчитано в бюджете, будет сложно, считает парламентарий.

При этом Бессараб допустила, что в ближайшие 10 лет Россия сможет справиться с нехваткой рабочей силы, и после этого можно будет вновь поднимать тему о возвращении пенсионного возраста к показателям до 2018 года.

Так она прокомментировала предложение депутата Мособлдумы, главы Союза пенсионеров Подмосковья Анатолия Никитина, который призвал установить единый возраст выхода на пенсию — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, то есть вернуть возраст выхода на пенсию в России к уровню до начала пенсионной реформы.

Ранее россиянам рассказали, какой будет пенсия без стажа работы.

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