В Союзе пенсионеров Подмосковья предложили снизить пенсионный возраст в России

В России необходимо установить единый возраст выхода на пенсию — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, то есть вернуть возраст выхода на пенсию в России к уровню до начала пенсионной реформы, заявил в интервью «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

В 2019 году пенсионный возраст подняли на 5 лет, переход на новую систему происходит постепенно — до 2028 года

По мнению главы Союза пенсионеров Подмосковья, в таком случае с нагрузкой на пенсионную систему из-за увеличения числа пенсионеров можно было справиться стабилизировав демографическую ситуацию.

«Последние девять лет в России наблюдается снижение рождаемости. Темпы сокращения рекордные. По данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости в 2023 году составил всего 1,41. Важно поддерживать многодетные семьи, стимулировать молодых рожать первенцев», — почеркнул Никитин.

Также он обрати внимание на факт того, что продолжительность жизни в России сокращается с начала пенсионной реформы. По его депутата, в начале 2019 года показатели были на уровне: 68,24 года у мужчин, 78,17 лет у женщин и 73,34 года в среднем по всему населению России. К 2023 году, приводит Никитин данные Росстата, продолжительность жизни у мужчин составила чуть более 66 лет, у женщин — 77,8 лет и в среднем — 71,9 лет.

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