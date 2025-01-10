В Белом доме заявили, что новые санкции против энергосектора РФ ударили по рынкам

Белый дом: санкции США против энергосектора России привели к росту цен на рынках

Новые санкции США против энергетического сектора России уже привели к росту цен на рынках. Об этом во время брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Да, мы знаем о небольшом росте рынков с того момента, как появились новости об этих санкциях, но мы не считаем, что это долгосрочная проблема», — сказал он.

По словам представителя Белого дома, последние антироссийские санкции не «окажут значительного влияния на мировой рынок нефти и экономику США».

Он также заявил, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена приняла решение о введении новых ограничений против РФ «в нужное время», поскольку сейчас американская экономика находится «в лучшей форме за долгое время, что дает нам больше гибкости». По утверждению Кирби, такие шаги Вашингтона не ударят по мировым энергетическим рынкам.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью».

Под ограничения также попали 30 российских компаний, в том числе «Технологии ОФС», «Ачимгаз», «Газпром Шельфпроект», «Атлас ННБ», «ФракДжет-Волга», «Инвестгеосервис», «Нафтагаз-Бурение», «Петро Велт Технолоджис», «ТНГ-Групп», «УДС Нефть» и другие нефтесервисные фирмы.

Кроме того, США ввели санкции против гендиректора «Ростатома» Алексея Лихачева.

Ранее более 150 организаций из российского ОПК попали под американские санкции.