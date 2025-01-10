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США ввели санкции против руководителей энергетического сектора России

Минфин США ввел санкции против Маршавина и Шереметцева
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Global Look Press

Минфин США ввел санкции в отношении заместителей министра энергетики России Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева наряду с другими чиновниками ведомства. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление ведомства.

Согласно сообщению Минфина США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции в отношении более десятка ведущих российских чиновников и руководителей энергетического сектора. В их числе оказались главы нескольких российских нефтедобывающих компаний — «Газпром нефть», «Татнефть», «Зарубежнефть» и «Башнефть».

В санкционный список также включены Дмитрий Семенов, занимающий пост руководителя отдела международного сотрудничества, Петр Бобылев, возглавляющий отдел угольной промышленности, Вадим Павлов, руководящий отделом специальных проектов и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

18 декабря Минфин США ввел санкции против трех компаний из РФ. Санкционный список пополнили зарегистрированное в Москве ООО «МТВ», Южно-Сахалинское ООО «Фарватер» и АО «Ардал» из Санкт-Петербурга.

Ранее Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России.

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