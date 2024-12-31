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США ввели санкции против двух россиян и одного аналитического центра

США ввели санкции против двух граждан РФ и «Центра геополитических экспертиз»
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Максим Блинов/РИА Новости

Министерство финансов США добавило в санкционный список двух граждан России и один научно-аналитический центр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского ведомства.

Под санкции попали Валерий Коровин и Олеся Менделеева, а также московский «Центр геополитических экспертиз».

Санкции, введенные американским минфином, предполагают заморозку активов, находящихся под контролем США, и запрет на любые финансовые сделки с указанными лицами и организациями.

18 декабря минфин США ввел санкции против трех компаний из РФ. Санкционный список пополнили зарегистрированное в Москве ООО «МТВ», Южно-Сахалинское ООО «Фарватер» и АО «Ардал» из Санкт-Петербурга.

16 декабря Европейский Союз утвердил 15-й пакет санкций против России. В заявлении Совета ЕС сообщалось, что ограничительные меры приняты в связи с проведением специальной военной операции.

Ранее в Сербии объяснили, почему США давят на Белград ради антироссийских санкций.

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