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Крупнейший в России производитель фанеры купил три завода

Крупнейший производитель фанеры «Свеза» купил три завода в Ленобласти и в Пскове
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Shutterstock

Компания «Свеза», специализирующаяся на лесной промышленности, приобрела два производственных комплекса в Ленинградской области и один в Пскове по изготовлению картона и бумаги. Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале.

«Теперь в структуре «Свезы» находятся: ООО «ММПОФ ПЭКЭДЖИНГ» (Ленинградская область) — производит картонную упаковку для продуктов питания, средств гигиены и FMCG-продукции. ООО «ММПОФ РОТОГРАВЮР» (Ленинградская область) — специализируется на картонной упаковке для табачных изделий. ООО «НЕВСКИЕ ГРАНИ» (Псков) — известен как производитель ободковой бумаги для сигаретных фильтров.Ранее они принадлежали структурам австрийского холдинга Mayr-Melnhof, ушедшего с рынка после начала спецоперации на Украине», — сказано в сообщении компании.

В декабре сообщалось, что все активы крупнейшего российского молочного холдинга ГК «ЭкоНива» перешли от немецкой компании Ekosem-Agrar AG под контроль российских представителей.

До этого сообщалось, что российское подразделение сети спортивных товаров Reebok купил турецкий холдинг FLO Retailing, владеющий брендами U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno. Источник, близкий к турецкой компании, подтвердил, что сделка закрыта, и по ее итогам под их контроль перешло более 100 точек продаж.

Ранее «дочка» Газпромбанка приобрела часть акций «Южуралзолота».

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