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Молочный холдинг «ЭкоНива» перешел под контроль российской компании

Молочный холдинг «ЭкоНива» сообщил о переходе всех активов российской компании
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Shutterstock

Все активы крупнейшего российского молочного холдинга ГК «ЭкоНива» перешли от немецкой компании Ekosem-Agrar AG под контроль российских представителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз холдинга.

«Крупнейший молочный холдинг России ГК «ЭкоНива» объявляет о переходе операционного бизнеса и, соответственно, всех своих активов, расположенных исключительно на территории Российской Федерации, под контроль компании, находящейся также в российской юрисдикции», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, прежняя головная структура группы, немецкая компания Ekosem-Agrar AG продала все свои доли российской компании ООО «ЭкоНива».

До этого сообщалось, что российское подразделение сети спортивных товаров Reebok купил турецкий холдинг FLO Retailing, владеющий брендами U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno. Источник, близкий к турецкой компании, подтвердил, что сделка закрыта, и по ее итогам под их контроль перешло более 100 точек продаж. Он отметил, что новый владелец собирается переименовать магазины, но сохранить бренд Reebok.

Ранее заводы Хортицы перешли к государству.

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