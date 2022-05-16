Назван новый владелец российского подразделения Reebok

Российское подразделение сети спортивных товаров Reebok купил турецкий холдинг FLO Retailing, владеющий брендами U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Источник, близкий к турецкой компании, подтвердил, что сделка закрыта, и по ее итогам под их контроль перешло более 100 точек продаж Reebok. Он отметил, что новый владелец собирается переименовать магазины, но сохранить бренд Reebok.

Согласно оценке экспертов, стоимость более 100 магазинов бренда составляет примерно 1,5 млрд рублей. При этом они не исключают, что сумма сделки могла быть меньше.

«Активы в России продать сейчас крайне сложно. Reebok удалось найти партнера, у которого сохраняются бизнес-интересы в России», — отметил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

В марте 2022 года немецкая Adidas AG, являющаяся вторым по величине производителем спортивных товаров, продала бренд Reebok за €2,1 млрд американской компании Authentic Brands Group.

В России Reebok по-прежнему контролируется компанией ООО «Адидас», выручка которой в прошлом году составила 55,6 млрд рублей, а чистая прибыль — 3,9 млрд рублей.