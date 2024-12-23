«Дочка» Газпромбанка приобрела часть акций «Южуралзолота»

Входящий в «Газпромбанк» холдинг «ААА Управление Капиталом» приобрел 22% акций крупнейшей в РФ золотодобывающей компании — ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ПАО «ЮГК»). Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ЮГК.

По итогам сделки президент ЮГК Константин Струков остается крупнейшим акционером с пакетом акций в размере 67,85% от уставного капитала компании. Доля акций компании в свободном обращении остается 10,15%, сообщили в ЮГК.

По итогам октября золотые резервы России составили рекордные $207,69 млрд. За месяц золотые резервы России увеличились на 4%, или порядка $8 млрд.

Доля золота в российских золотовалютных резервах выросла с 31,5% в сентябре до 32,9%, что является новым максимумом с ноября 1999 года. Рекорд был установлен 1 января 1993 года, тогда доля золота в резервах РФ составила 56,9%. Исторический минимум был зафиксирован в июне 2007 — лишь 2,1%.

Ранее найдено крупнейшее в мире месторождение золота.