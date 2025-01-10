Эксперт назвал причины подорожания нефти марки Brent

Нефтяные котировки резко возросли из-за целого ряда факторов, одним из которых является приближающаяся инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, предвыборные обещания которого заставили нефтегазовый сектор задуматься. Об этом в интервью РИАМО сообщил директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев.

«С одной стороны, Трамп планирует разрешить создание дополнительных буровых мощностей, с другой — ввести пошлины на товары канадского производства (попадет ли туда нефть — вопросительно, но возможно). Кроме того, не совсем понятна позиция новой администрации Белого дома по «ближневосточному вопросу», — отметил Марышев.

Еще одним важнейшим фактором, довлеющим над нефтяным рынком, по его словам, является потенциальное расширение рестрикций США на российский теневой флот. Снижение мобильности углеводородов из РФ повлечет за собой существенный рост цен, подчеркнул эксперт.

10 января стоимость североморской нефти марки Brent увеличилась до $78 за баррель впервые с 14 октября.

Мартовский фьючерс на баррель этой эталонной нефти повысился до $78,06 к 12:15 по мск, согласно данным платформы Inveating.com.

В сентябре цена барреля нефти Brent снижалась до отметки в $72,95 (-1,22%). Котировки тогда находились на этой отметке впервые с 13 декабря 2023 года. В то же время фьючерс на WTI с поставкой в октябре опускался до $69,43 за баррель.

Ранее Трамп пообещал снять запрет Байдена на нефтегазовые разработки на шельфе.