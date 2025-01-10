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Нефть подорожала до октябрьских значений

Цена нефти Brent превысила $78 впервые с 14 октября
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Belkin Alexey/press.media/Global Look Press

Стоимость североморской нефти марки Brent увеличилась до $78 за баррель впервые с 14 октября, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Мартовский фьючерс на баррель этой талонной нефти повысился до $78,06 к 12:15 по мск, согласно данным платформы Inveating.com.

В сентябре цена одного барреля нефти Brent снижалась до отметки в $72,95 (-1,22%).Котировки тогда находились на этой отметке впервые с 13 декабря 2023 года. В то же время фьючерс на WTI с поставкой в октябре опускался до $69,43 за баррель.

В ноябре «Ведомости» со ссылкой на данные консалтинговой компании Kept писали, что аналитики спрогнозировали снижение цен на нефть в 2025 году. По их мнению, рост добычи в США и странах соглашения ОПЕК+ приведет к снижению стоимости сырья.

По данным экспертов, средняя стоимость нефти марки Brent в 2025 году составит $76 за баррель, что на 6% меньше уровня 2024 года. Оценка дана на основе данных консенсус-прогноза более 50 аналитических компаний, агентств и инвестбанков.

Ранее было названо условие подорожания нефти выше $90.

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