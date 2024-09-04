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Нефть Brent подешевела до минимума с декабря 2023 года

Цена Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с 13 декабря 2023 года

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Shutterstock

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent опустилась ниже $73 за баррель. Котировки находятся на этой отметке впервые с 13 декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 10:21 по московскому времени топливо подешевело на 1%, до $72,95 за баррель.

В то же время фьючерс на WTI с поставкой в октябре терял 1,29%, опустившись до $69,43 за баррель.

До этого эксперт Алексей Белогорьев предсказал пик мирового потребления нефти. Согласно прогнозам, в большинстве стран пик спроса на топливо случится в начале 2030-х, в Китае чуть раньше — вероятно, уже в 2027 году. При этом, по утверждениям Белогорьева, ряд развитых государств прошли пик потребления «черного золота» еще в 2005 году. С тех пор объемы потребления топлива в них постепенно сокращаются.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе за лето выросли на 16%.

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