Названо, сколько россиян ждут повышения зарплаты в 2025 году

«Работа.ру»: На прибавку к зарплате в РФ надеются 66% граждан

66% работающих россиян ждут повышения зарплаты в первые шесть месяцев 2025 года, пишет агентство ТАСС со ссылкой на результаты опроса, который провели на сервисе «Работа.ру».

13% респондентов из числа тех, кто ожидает роста зарплаты, ждут, что их оклад вырастет меньше чем на 10%, а 25% опрошенных рассчитывают на 11–25-процентное повышение. Еще 16% не исключают роста зарплаты до 50%.

34% участников исследования объяснили, что ждут роста заработной платы по причине высоких результатов их работы, а 29% рассказали, что в их компании индексация зарплат проводится ежегодно.

Во второй половине декабря руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман высказал мнение, согласно которому россиянам стоит просить о повышении зарплаты в среднем на 10% в текущих условиях.

В начале декабря опрос kp.ru показал, что заработная плата более половины (58%) россиян выросла в 2024 году. 10% из них уточнили, что рост зарплаты составил не более 10%, 37% ответили, что выплаты выросли на 10-25%.

Ранее стало известно, работники каких сфер ждут повышения зарплаты больше остальных.