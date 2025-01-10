Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо, сколько россиян ждут повышения зарплаты в 2025 году

«Работа.ру»: На прибавку к зарплате в РФ надеются 66% граждан
close
Depositphotos

66% работающих россиян ждут повышения зарплаты в первые шесть месяцев 2025 года, пишет агентство ТАСС со ссылкой на результаты опроса, который провели на сервисе «Работа.ру».

13% респондентов из числа тех, кто ожидает роста зарплаты, ждут, что их оклад вырастет меньше чем на 10%, а 25% опрошенных рассчитывают на 11–25-процентное повышение. Еще 16% не исключают роста зарплаты до 50%.

34% участников исследования объяснили, что ждут роста заработной платы по причине высоких результатов их работы, а 29% рассказали, что в их компании индексация зарплат проводится ежегодно.

Во второй половине декабря руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман высказал мнение, согласно которому россиянам стоит просить о повышении зарплаты в среднем на 10% в текущих условиях.

В начале декабря опрос kp.ru показал, что заработная плата более половины (58%) россиян выросла в 2024 году. 10% из них уточнили, что рост зарплаты составил не более 10%, 37% ответили, что выплаты выросли на 10-25%.

Ранее стало известно, работники каких сфер ждут повышения зарплаты больше остальных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами