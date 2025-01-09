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Банкротство оператора «Северного потока – 2» отложили до 9 мая

Суд продлил мораторий на банкротство оператора «Северного потока – 2»
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nord-stream.ru

Суд в Швейцарии продлил мораторий на банкротство оператора «Северного потока – 2» до 9 мая в порядке исключения. Об этом сообщает ТАСС.

«Решением кантонального суда Цуга EN 2022 2 от 9 января 2025 года окончательный мораторий на выплату долгов компании Nord Stream 2 AG был в порядке исключения продлен до 9 мая 2025 года», — говорится в сообщении.

По данным суда, оператор обязан выплатить полную сумму кредиторам в течение 60 дней с момента суда и направить соответствующее подтверждение в кантональный суд Цуга. В случае неуплаты компанию признают банкротом без установления льготного периода.

До этого представитель швейцарской компании Transliq AG, ликвидатора оператора газопровода, Роберт Бехлер заявил, что максимальные расходы на ремонт газопровода «Северный поток — 2» могут достигнуть €633 млн. По его словам, данная сумма находится на верхней границе ожидаемых расходов и основывается на будущем использовании «Северного потока — 2», а не на выводе его из эксплуатации.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее депутат бундестага призвала запустить «Северный поток».

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