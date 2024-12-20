В Швейцарии оценили расходы на ремонт «Северного потока — 2»

Максимальные расходы на ремонт газопровода «Северный поток — 2» могут достигнуть €633 млн. Об этом заявил представитель швейцарской компании Transliq AG, ликвидатора оператора газопровода, Роберт Бехлер, сообщает РИА Новости.

«Газопровод полностью активирован, сформирован резерв для ожидаемых ремонтных затрат в размере 633 миллионов евро», — сказал он на прошедшем в пятницу судебном заседании, посвященном делу о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG, временным административным управляющим которого является Transliq AG.

По словам Бехлера, данная сумма находится на верхней границе ожидаемых расходов и основывается на будущем использовании «Северного потока — 2», а не на выводе его из эксплуатации.

В ноябре депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс призвал восстановить «Северные потоки».

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее в МИД РФ оценили идею восстановить «Северные потоки».