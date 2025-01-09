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Акции X5 растеряли прирост на торгах Московской биржи

Акции ретейлера X5 растеряли прирост c начала первых торгов после переезда в РФ
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Пресс-служба «Пятерочки»

Акции российской «ИКС 5» (X5) на Московской бирже растеряли весь прирост с начала первых торгов после переезда в Россию. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что сразу после открытия торгов акции ритейлера прибавляли 7,22%, подорожав до 3000 рублей, но позднее котировки упали до ₽2780,5, теряя 0,63% по состоянию на 10:46 мск.

Торги бумагами компании не проводились с апреля из-за переезда в Россию. Тогда торги расписками голландской X5 Retail Group N.V., бывшей холдинговой структуры ретейлера, были приостановлены из-за принудительной редомициляции ретейлера по закону об экономически значимых организациях (ЭЗО).

25 апреля стало известно, что Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права нидерландской X5 Retail Group N.V. (FIVE) на ее российскую «дочку» — ООО «Корпоративный центр Икс 5».

Ранее были названы продукты, наценку на которые ограничат в «Пятерочке» и «Перекрестке».

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