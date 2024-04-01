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Мосбиржа приостановит торги расписками X5 Retail Group

Мосбиржа приостановит торги расписками ретейлера X5 Retail Group с 5 апреля

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Московская биржа с 5 апреля приостанавливает торги расписками продуктового ретейлера X5 Retail Group. Об этом сообщает пресс-служба биржевого холдинга.

Согласно информации торговой платформы, причиной такого решения стал судебный иск, поданный ранее Министерством промышленности и торговли РФ, который становится фактически первым этапом к принудительной редомициляции компании в Россию.

После приостановки торгов расписки ретейлера отрицательно отреагировали на это. Так, котировки снизились на 3,75%, до ₽2975.

В пресс-релизе уточняется, что последним днем торгов для частных инвесторов станет 2 апреля, а для профучастников — 4 апреля.

В X5 Retail Group сообщили, что приняли заявление Минпромторга России о приостановлении осуществления компанией корпоративных прав в ООО «Корпоративный центр ИКС 5».

По данным пресс-службы, документ находится у Арбитражного суда Подмосковья, а судебное заседание запланировано на 23 апреля 2024 года.

Некоторое время назад стало известно, что с 1 апреля Мосбиржа исключит 639 иностранных акций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам. В перечень вошли по большей части крупные американские компании. Среди них — Apple, Alphabet, Amazon, ebay, Nike, Tesla, Visa, Microsoft, Netflix и другие.

Ранее сообщалось, что СПБ Биржа может стать площадкой для публичных размещений санкционных компаний.

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