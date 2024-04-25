Нидерландская X5 потеряла права на российскую «дочку»

Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права нидерландской X5 Retail Group N.V. (FIVE) на ее российскую «дочку» — ООО «Корпоративный центр Икс 5». Об этом свидетельствует сообщение на сайте компании.

Ранее с требованием о приостановке прав ритейлера на дочернюю компанию в РФ выступил Минпромторг. Ведомство подало в суд соответствующее заявление в конце марта. Иск был удовлетворен в полном объеме. Фактически это является первым этапом к принудительной редомициляции компании в Россию.

В начале этого месяца Мосбиржа приостановила торги расписками X5 Retail Group. Последним днем торгов для частных инвесторов стало 2 апреля, для профучастников — 4 апреля.

Ранее Минфин РФ потребовал приостановить права иностранного владельца Альфа-банка.