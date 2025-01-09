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Стало известно, каким образом продавцы будут повышать цены на кофе в 2025 году

Россиян предупредили о росте цен на кофе почти на 30%
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Depositphotos

Цена на кофе в 2025 году может вырасти до 30%, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина.

По его словам, рост цены произойдет не одномоментно, а продавцы будут повышать стоимость на свою продукцию постепенно в течение всего 2025 года.

Тренин связал повышение цены кофе с неурожаем из-за плохих погодных условий и с общим увеличением стоимости сырья, включая кофейные зерна.

В декабре доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что стоимость кофе в российских магазинах повысится на 20-30% в 2025 году. Балынин не исключил, что в условиях роста мировых цен на кофе скидки на продукт могут быть менее приятными, но они точно будут. Эксперт посоветовал выбирать кофе в пакете, а не в стеклянной банке — в такой упаковке он, как правило, дешевле.

В ноябре данные торгов на бирже в Нью-Йорке показали, что цены на кофе сорта арабика выросли до $3 за фунт, достигнув максимума с апреля 2011 года.

Ранее стало известно, насколько подорожал кофе в Москве за пять лет.

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