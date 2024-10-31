Стало известно, насколько подорожал кофе в Москве за пять лет

Средняя цена кофе в Москве за последние пять лет выросла на 34%, достигнув 521 рубля, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании «Платформа ОФД».

Число покупок по сравнению с 2019 годом выросло на 25%. Количество торговых точек, продающих кофе и кофейные напитки в столице, за период выросло на 8%.

По России показатели более внушительные. Так, кофейная инфляция за пять лет в стране взлетела на 47%. Штучные продажи выросли на 38%, онлайн-продажи подскочили в 3,5 раза.

С начала года продажи кофе с собой в России выросли на 14% по сравнению с 2023-м. Средний чек в Москве составил 211 рублей, в Санкт-Петербурге — 219 рублей. Чаще всего напиток навынос берет молодое поколение.

Согласно прогнозам, рост стоимости натурального кофе в России по итогам 2024 года может составить 25-40%.

Ранее россияне рассказали, зачем пьют кофе.