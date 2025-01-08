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В России в феврале ожидается индексация пенсий

В России могут проиндексировать пенсии на 2-3% с 1 февраля
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В России могут проиндексировать пенсии в пределах 2-3% с 1 февраля 2025 года. Об этом пишет kp.ru.

Такой прогноз издание сделало на основе предполагаемого уровня инфляции за 2024 год, который может составить 9,5-10%.

«Но на сколько именно повысят пенсии, будет решать правительство», — подчеркнул в беседе с изданием экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Незадолго до этого глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что пенсионеры в России могут получить повышенные пенсии в феврале, если инфляция по итогам 2024 года окажется выше прогнозируемой. У правительства есть право на проведение повторной индексации, добавил он.

6 января депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин сообщил, что с 1 января 2025 года страховая пенсия как неработающим, так и работающим пенсионерам повышена на 7,3%. Этот процент ниже, чем официальная инфляция, подчеркнул он.

Ранее в Госдуме рассказали, какую пенсию россияне смогут получить в 2025 году.

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