В Госдуме сообщили об условиях дополнительной индексации пенсий в феврале

Нилов: У правительства есть право на дополнительную индексацию пенсий в феврале

Пенсионеры в России могут получить повышенные пенсии в феврале, если инфляция по итогам 2024 года окажется выше прогнозируемой, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «Российской газетой».

Как отметил парламентарий, у правительства ест право на проведение повторной индексации.

Если правительство посчитает необходимым доиндексировать, то всем получателям страховых пенсий пенсия будет доиндексирована с февраля. У правительства есть такое право», — сказал он, добавив, что с 1 апреля власти увеличат социальную пенсию на 15%.

В среду депутат Государственной думы Никита Чаплин из партии «Единая Россия» сообщил, что в 2026 году в России запланированы две индексации пенсионных выплат: первая – на 4,5% с 1 февраля, вторая – на 5,5% с 1 апреля.

В 2027 году, по словам парламентария, также предусмотрены индексации: на 4% с 1 февраля и на 4,1% с 1 апреля.

На прошлой неделе Чаплин сообщал, что средняя страховая пенсия по старости в 2025 году составит 24 059,12 рубля.

Ранее юрист рассказала, какие пенсии проиндексируют в 2025 году.