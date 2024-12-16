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Россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать жилье в новостройке

Брокер Ракута: россиянам стоит подождать с покупкой первички за наличные

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Shutterstock

Россиянам, которые хотят купить жилье в новостройке за наличные, можно подождать с этим до января-февраля, потому что в начале 2025 года застройщики могут предлагать дополнительные скидки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

При этом квартиры в ипотеку он посоветовал покупать в этом году, потому что с 1 января 2025 года в России вступает в силу ипотечный стандарт, который сильно ограничит возможность одобрения ипотеки. Однако он отметил, что среди потенциальных покупателей новостроек сейчас все-таки больше ипотечников.

«Застройщики активно анонсируют, что все дополнительные программы, которые были на рынке, уйдут с Нового года. Помимо семейной ипотеки, возможно снижение ставки с 6% до 3,5–4% по программе «субсидированная ипотека». Этих программ не будет», — напомнил Ракута.

Накануне сообщалось, что Госдума разработала концепцию новой льготной ипотеки для участников СВО со ставкой 2%. Депутаты предлагают предоставлять льготную ипотеку участникам СВО на всей территории России. Ипотеку сможет взять как сам участник спецоперации, так и его супруга или родители и совершеннолетние дети.

Ранее был назван невыгодный срок ипотеки.

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