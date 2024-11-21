Россиянам рассказали, когда выгодно покупать квартиру

Россиянам стоит покупать квартиры, когда ключевая ставка упадет с 21 до 10-12%. Сейчас приобретение недвижимости невыгодно из-за высоких ставок по ипотеке. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Цены на недвижимость достигли максимума, и стоимость жилья на первичном рынке увеличилась на 14,7% за год. В то же время стройматериалы продолжают дорожать. Рекомендую рассмотреть покупку недвижимости, когда ключевая ставка ЦБ упадет до 10-12%. Ожидается, что рыночная ипотека в начале 2025 года будет находиться в диапазоне около 29-33%. Высокая ключевая ставка и отмена льготной ипотеки под 8%, ужесточение условий семейной и IT-ипотек делают покупку жилья невыгодным», — отметил экономист.

По мнению Щербаченко, текущие условия по ипотеке будут способствовать повышению интереса россиян к кредитованию под строительство частных домов (ИЖС). Рыночная ставка по такому кредиту составляет 19,75-28,8%. По прогнозу экономиста, ИЖС может стать альтернативой покупке готового жилья. Это также может быть связано с желанием иметь собственный дом и избежать высоких цен на готовое жилье, уточнил Щербаченко.

По прогнозу главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, минимальная ключевая ставка в 2025 году составит 19%.

Согласно опросу НАФИ, большинство россиян считают покупку недвижимости (56% респондентов), золота (32%) и открытие счета в государственном банке (27%) наиболее надежными инвестициями.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ипотека в России мало кому доступна.