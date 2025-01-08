Названо, сколько россиян откладывают деньги

77% опрошенных россиян продолжат увеличивать свою финансовую «подушку безопасности» в 2025 году, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на результаты исследования «Почта банка».

Еще 23% респондентов (всего в опросе участвовали 3 тысячи клиентов кредитной организации), пишет агентство, собираются рассчитывать только на текущие средства».

50% из тех участников исследования, кто задумывается о сбережениях, готовы откладывать каждый месяц 5-10% среднего дохода. Еще 24% рассказали о том, что выделят на эти цели 10-15% дохода. 18% россиян будут оставлять для личных накоплений от 30 до 50% заработка. И всего 8% готовы вносить в финансовую «подушку безопасности» свыше 50% ежемесячных начислений.

В октябре прошлого года РОМИР провел исследования, по результатам которого стало известно, что 51% граждан не имеют никаких сбережений.

Доля имеющих накопления россиян и хранящих сбережения исключительно в рублях на тот момент выросла до 41% в третьем квартале 2024 года. В валюте хранили накопления только 7% россиян против 8% годом ранее.

Ранее россияне рассказали, на сколько хватит их сбережений.