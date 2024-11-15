Россияне рассказали, на сколько хватит их сбережений

Почти две трети опрошенных россиян — 63,1% — осенью 2024 года признались, что при сохранении текущего уровня трат их накоплений хватит не более чем на месяц. Год назад так ответили 48% опрошенных. Доля людей со сбережениями на полгода-год упала вдвое. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir (есть у «Газеты.Ru»).

Доля людей с финансовой подушкой на два–три месяца почти не изменилась — 19,8% в 2024 году против 20,7% в 2023-м. А процент более состоятельных респондентов существенно сократился. Годом ранее сбережениями на полгода могли похвастаться 12,1% опрошенных, сейчас — всего 6,4%. Доля тех, чьих финансов хватит на год, упала с 11,3 до 4,3%. Также с 4,6 до 2% уменьшилась доля способных прожить на свои накопления два-три года. Исключение составила только самая благополучная категория респондентов, чей капитал может обеспечить их более чем на три года. Таких людей стало больше — с 3,3 до 4,4%.

По мнению аналитиков Webbankir, на оценки участников опроса, скорее всего, повлияло ощущение сохраняющейся высокой инфляции. При этом нельзя сказать, что россияне стали менее ответственно относиться к личным финансам. Например, в ноябре прошлого года 66,9% респондентов заявили, что хотят иметь финансовую подушку на год и дольше. Сейчас в этом признались 69,2% опрошенных.

Доля тех, кто вообще не видит смысла в накоплениях, за год уменьшилась с 10,3 до 7,4%.

В опросах, проведенных в 2023-2024 годах, приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее россиян призвали не экономить на базовых потребностях.