Более половины россиян не имеют накоплений

51% граждан не имеют никаких сбережений. Об этом свидетельствуют результаты исследования РОМИР. Копия есть у «Газеты.Ru».

Доля имеющих накопления россиян и хранящих сбережения исключительно в рублях выросла до 41% в третьем квартале 2024 года. В валюте хранят накопления только 7% россиян против 8% годом ранее.

Среди валютных сбережений наиболее популярна комбинация долларов и рублей — такой вариант выбирают 4% опрошенных. На долю сочетаний «рубли и евро» и «рубли, доллары и евро» приходится по 1%. Хранят средства только в долларах или в комбинации долларов и евро по 0,5% респондентов.

Исследование также показало, что у 38% россиян есть сбережения, которых хватит на три месяца, что на 2% меньше прошлогоднего показателя. Накоплений на 3-6 месяцев хватит у 29% опрошенных, на 6-12 месяцев — 20%, более года — 14% респондентов.

В сентябре доля граждан, хранящих средства только в рублях, достигла максимума в 44%.

До этого стало известно, сколько россиян копят на «черный день».

Ранее сообщалось , что россияне почти перестали хранить деньги дома.