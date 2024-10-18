Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Более половины россиян не имеют накоплений

РОМИР: 51% граждан не имеют никаких сбережений

close
Depositphotos

51% граждан не имеют никаких сбережений. Об этом свидетельствуют результаты исследования РОМИР. Копия есть у «Газеты.Ru».

Доля имеющих накопления россиян и хранящих сбережения исключительно в рублях выросла до 41% в третьем квартале 2024 года. В валюте хранят накопления только 7% россиян против 8% годом ранее.

Среди валютных сбережений наиболее популярна комбинация долларов и рублей — такой вариант выбирают 4% опрошенных. На долю сочетаний «рубли и евро» и «рубли, доллары и евро» приходится по 1%. Хранят средства только в долларах или в комбинации долларов и евро по 0,5% респондентов.

Исследование также показало, что у 38% россиян есть сбережения, которых хватит на три месяца, что на 2% меньше прошлогоднего показателя. Накоплений на 3-6 месяцев хватит у 29% опрошенных, на 6-12 месяцев — 20%, более года — 14% респондентов.

В сентябре доля граждан, хранящих средства только в рублях, достигла максимума в 44%.

До этого стало известно, сколько россиян копят на «черный день».

Ранее сообщалось , что россияне почти перестали хранить деньги дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами