Подсчитаны потери ЕС после отказа Украины от транзита российского газа

Отказ Украины от транзита российского газа обойдется странам Евросоюза в €100 млрд, пишет греческий портал Ikonomikos Tahidromos со ссылкой на подсчеты управляющего директора промышленной и энергетической компании Metlen Energy & Metals Эвангелоса Митилинеоса.

По его словам, европейская сторона теряет 5% импорта природного газа «на рынке, который находится в запуганном состоянии». Он обратил внимание, что цены на нидерландском газовом хабе TTF выросли с €30 за мегаватт-час до €50. Митилинеос пояснил, что эта разница в €20 касается не только импорта через Украину, но и всего импорта в целом, поскольку контракты на поставку привязаны к цене на TTF.

Эксперт привел данные, согласно которым Европа покупает у других стран 500 млрд кубометров природного газа. Повышение цены на €20, по словам Митилинеоса, приведет к потере €100 млрд.

Во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что прекращение транзита российского газа со стороны Украины уже привело к росту цен на топливо в Европе на 20%.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент Владимир Путин также заявил, что контракта на транзит газа через соседнюю республику больше не будет, но «Газпром» это переживет».

Ранее был назван объем топлива в европейских ГПХ после информации о стремительном сжигании газа.