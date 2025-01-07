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Подсчитаны потери ЕС после отказа Украины от транзита российского газа

Эксперт Митилинеос: отказ Украины от транзита газа обойдется ЕС в €100 млрд
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Shutterstock

Отказ Украины от транзита российского газа обойдется странам Евросоюза в €100 млрд, пишет греческий портал Ikonomikos Tahidromos со ссылкой на подсчеты управляющего директора промышленной и энергетической компании Metlen Energy & Metals Эвангелоса Митилинеоса.

По его словам, европейская сторона теряет 5% импорта природного газа «на рынке, который находится в запуганном состоянии». Он обратил внимание, что цены на нидерландском газовом хабе TTF выросли с €30 за мегаватт-час до €50. Митилинеос пояснил, что эта разница в €20 касается не только импорта через Украину, но и всего импорта в целом, поскольку контракты на поставку привязаны к цене на TTF.

Эксперт привел данные, согласно которым Европа покупает у других стран 500 млрд кубометров природного газа. Повышение цены на €20, по словам Митилинеоса, приведет к потере €100 млрд.

Во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что прекращение транзита российского газа со стороны Украины уже привело к росту цен на топливо в Европе на 20%.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент Владимир Путин также заявил, что контракта на транзит газа через соседнюю республику больше не будет, но «Газпром» это переживет».

Ранее был назван объем топлива в европейских ГПХ после информации о стремительном сжигании газа.

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