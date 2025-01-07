Назван объем топлива в европейских ГПХ после информации о стремительном сжигании газа

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) опустились ниже 70%, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные ассоциации, которая представляет интересы европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE).

По данным ассоциации, в то же время темпы отбора топлива с начала отопительного сезона оказались, примерно, на 30% выше среднего значения за предыдущие пять лет.

При этом объемы газа в европейских ПХГ значительно превышают показатели тех лет, когда наблюдалась критичная ситуация с запасами: общий объем топлива в хранилищах составляет 77,6 млрд куб. м.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Европа сжигает запасы газа быстрее, чем когда-либо за последние семь лет.

На этой неделе на лондонской бирже ICE цена на газ в Европе в ходе торгов опустилась до минимума с 31 декабря 2024 года. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $517,5 за тысячу кубометров, что соответствует €48,31 за мегаватт-час.

Во вторник агентство Bloomberg написало, что европейские страны закупили рекордное количество российского сжиженного природного газа, несмотря на призывы запретить его поставки.

Ранее в Европе встревожились из-за быстрого расхода газа.