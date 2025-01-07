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Сийярто раскрыл, на сколько выросли цены на газ из-за остановки транзита Украиной

Сийярто: цены на топливо выросли на 20% из-за прекращения транзита газа из РФ
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Прекращение транзита российского газа со стороны Украины привело к росту цен на топливо в Европе на 20%, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение Киева остановить с 1 января транзит газа из России в страны Евросоюза (ЕС).

По его словам, цены на газ в регионе продолжают расти из-за «искусственного сокращения количества природного газа», в том числе числе санкциями, уничтожения источников энергии по политическим причинам, а «блокированием определенных транспортных маршрутов».

Как подчеркнул министр, Украина в очередной раз поставила европейскую экономику в сложное положение, прекратив транзит российского газа. По словам Сийярто, в связи со сложившейся ситуацией он провел телефонный разговор с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром. В ходе обсуждения стороны согласились, что Украина должна соблюдать Соглашение об ассоциации с ЕС, предусматривающее сохранение путей поставок российского газа в Европу.

Как отметил дипломат, это соглашение также предусматривает сохранение маршрутов транспортировки энергоносителей.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент Владимир Путин также заявил, что контракта на транзит газа через соседнюю республику больше не будет, но «Газпром» это переживет».

Ранее были названы пути поставок газа в Европу без Украины.

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