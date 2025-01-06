Дан прогноз по стагфляции в России

Классическая стагфляция в России в настоящее время невозможна из-за низких показателей безработицы в стране, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха.

Стагфляция (одновременная стагнация, то застой в экономике, и инфляция) — экономическая ситуация, при которой одновременно происходит сильное падение производства, растет безработица и наблюдается устойчиво высокая инфляция.

Как подчеркнул Табах, в России сейчас наблюдается «кадровый голод» — безработица находится на исторических минимумах. По данным Росстата, этот показатель в сентябре четвертый месяц подряд был на минимуме в 2,4%, а в октябре уровень безработицы ушел еще ниже — 2,3%.

Как сообщал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, реальный рост цен на продукты питания в России превысил 50% в 2024 году. По его словам, ожидаемое повышение тарифов ЖКХ и ослабление рубля создали дополнительное инфляционное давление.

Ранее Путин сравнил уровень безработицы в России и Европе.