Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Японская и американская компании подали иск против Байдена

Nippon Steel и U.S. Steel подали в суд на Байдена из-за блокирования сделки
close
Kevin Lamarque/File Photo/Reuters

Японская сталелитейная компания Nippon Steel и американская корпорация U. S. Steel подали иски против президента США Джо Байдена и его администрации за блокировку сделки между ними. Об этом сообщает ТАСС.

Иски были поданы в апелляционный суд округа Колумбия и окружной суд Пенсильвании. Компании считают, что решение американского президента заблокировать сделку по покупке японской Nippon Steel американской U.S. Steel являлось политическим вмешательством.

Отмечается, что это первый подобный судебный иск президенту США от крупной японской корпорации.

Байден заблокировал сделку 3 января. В заявлении американского лидера подчеркивалось, что производство стали является «основой нации», а U.S. Steel останется «гордой американской компанией», управляемой американскими рабочими. Глава U.S. Steel Дэвид Бурритт заявил, что блокирование сделки является позором и проявлением коррупции.

Ранее Белый дом заявил, что не поддерживает приобретение U.S. Steel японской компанией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами