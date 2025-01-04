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В США осудили решение Байдена по сделке с японской Nippon Steel

Глава U.S. Steel Бурритт назвал позором решение Байдена по сделке с Nippon Steel
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Kevin Lamarque/File Photo/Reuters

Блокировка сделки по покупке американской сталелитейной компании U.S. Steel японским концерном Nippon Steel со стороны президента США Джо Байдена является позором и проявлением коррупции. Об этом говорится в заявлении главы U.S. Steel Дэвида Бурритта, опубликованном на сайте предприятия.

«Он (Байден — «Газета.Ru») политически расплатился с профсоюзным боссом, оторванным от своих членов, навредив при этом будущему нашей компании, нашим работникам и нашей национальной безопасности», — говорится в заявлении.

Бурритт добавил, что Байден своим решением нанес оскорбление Японии. По словам главы компании, страна является «жизненно важным» экономическим и национальным союзником США в сфере безопасности. Также блокировка сделки может нанести вред конкурентоспособности Штатов, подчеркнул гендиректор.

Байден заблокировал сделку накануне днем. В заявлении американского лидера подчеркивалось, что производство стали является «основой нации», а U.S. Steel останется «гордой американской компанией», управляемой американскими рабочими.

Ранее Белый дом заявил, что не поддерживает приобретение U.S. Steel японской компанией.

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