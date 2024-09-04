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Белый дом заявил, что не поддерживает приобретение U.S. Steel японской компанией

Белый дом выступил против покупки U.S. Steel японской компанией

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AP

Вашингтон не поддерживает покупку американской сталелитейной компании U.S. Steel японской корпорацией Nippon Steel. Об этом, ссылаясь на выступление на брифинге старшего советника президента США Тома Переса, сообщает ТАСС.

Перес напомнил слова главы государства Джо Байдена о том, что U. S. Steel является знаковой американской компанией и поэтому она должна такой оставаться. Представитель Белого дома подчеркнул, что президент четко придерживается и продолжит придерживаться такой позиции. При этом Перес не пояснил, предпринимает ли правительство США какие-либо действия для того, чтобы не допустить заключения сделки.

До этого сообщалось, что Nippon Steel объявила о покупке U.S. Steel за $14,1 млрд.

Помимо стоимости сделки, Nippon Steel выплатит долги U.S. Steel на сумму около $742 млн. Таким образом, американская компания станет дочерней структурой японского гиганта.

Ранее сообщалось, что обвал ключевого индекса Токийской фондовой биржи Nikkei стал рекордным за 37 лет.

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