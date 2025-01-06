Названо число россиян, посетивших Кубу в 2024 году

АТОР: Россия в 2024 году обновила исторический рекорд по турпотоку на Кубу

Кубу в 2024 году посетили с туристическим визитом 185,8 тысячи россиян, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР) со ссылкой на данные советника по туризму посольства Республики Куба в РФ Кристины Леон Изнаги.

По словам Леон Изнаги, в прошлом году на Кубу приехали отдыхать на 1% больше россиян, чем в 2023 году (184,8 тыс.), и на 5% больше, чем в допандемийном 2019 году (почти 178 тыс.).

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда ранее поставил задачу на ближайшие годы увеличить российский турпоток до 500 тыс. туристов в год.

Во второй половине декабря вице-президент АТОР Артур Мурадян сообщил, что решение Таиланда стать страной-партнером БРИКС не повлияет на стоимость туристических поездок для россиян.

В конце декабря вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщил, что из всех купленных новогодних туров в Анапу после разлива мазута на побережье Черного моря аннулировали всего 2,6%.

Ранее было названо число иностранцев, посетивших Россию в 2024 году.