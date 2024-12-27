В АТОР сообщили о судьбе новогодних туров в Анапу после разлива мазута

В АТОР опровергли массовую отмену бронирований в Анапу на Новый год

Из всех купленных новогодних туров в Анапу после разлива мазута на побережье Черного моря аннулировали всего 2,6%, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Так он прокомментировал информацию о том, что в Анапе якобы отменены 90% бронирований на Новый год».

В компании «Мультитур», в свою очередь, сообщили, что из общего объема забронированных новогодних туров в Анапу отменено по инициативе туристов всего 2%. Турфирма «Интурист» сообщила об отменах 3% их всех проданных путевок.

В пятницу вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян сообщил в беседе с газетой «Известия», что россияне отменяют бронирования на новогодние праздники в Анапе из-за разлива мазута. Мкртчян отметил, что уже отменено 90% бронирований.

Во второй половине декабря в пресс-службе АТОР сообщили, что 4-дневный отдых по программе «все включено» в гостиницах Анапы и Сочи в новогодние праздники (с вылетом 30 декабря) оказался дороже на 30%, чем 6-дневный отдых в Турции, включая перелет.

Ранее стало известно, сколько россияне путешествовали по стране в 2024 году.