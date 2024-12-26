В АТОР рассказали, как присоединение Таиланда к БРИКС скажется на туризме россиян

В АТОР усомнились, что Таиланд станет дешевле для россиян после присоединения к БРИКС

Решение Таиланда стать страной-партнером БРИКС не повлияет на стоимость туристических поездок для россиян. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» выразил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«Присоединение Таиланда к БРИКС в качестве страны-партнера на туризме в ближайшей перспективе не скажется, потому что у нас и так максимально лояльные условия с точки зрения доступа россиян на курорты Таиланда. Они из неазиатских стран занимают первое место. Поэтому это позитивно для экономики, для кооперации, для туризма, возможно, тоже принесет какие-то свои дивиденды. Но говорить о том, что станет дешевле, — я пока не очень это представляю», — объяснил Мурадян.

Он добавил, что небольшое снижение цен возможно, если между членами и партнерами БРИКС заработают собственные системы расчетов.

«Есть вероятность того, что удешевление все-таки может произойти, если в рамках БРИКС все-таки заработают собственные системы расчетов между членами и партнерами ассоциации. Тогда, конечно, упростив систему платежей, мы все-таки сможем получить небольшое, но удешевление. В остальном же без появления тайских перевозчиков на направлении говорить об изменении цены сложно», — заключил он.

О том, что Таиланд принял приглашение стать страной-партнером БРИКС, сообщили в МИД королевства. Решение было одобрено кабинетом министров 24 декабря, министр иностранных дел Таиланда Дон Прамудвина направил соответствующее письмо своему коллеге из РФ Сергею Лаврову.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что с 1 января партнерами БРИКС станут Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

Ранее Путин рассказал о целях БРИКС.