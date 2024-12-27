Названо число иностранцев, посетивших Россию в 2024 году

По итогам 2024 года Россию в туристических и деловых целях, по предварительны данным, посетили 2,5 млн человек, что на 95% больше относительно года ранее, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР).

Уточняется, что из всех поездок, которые совершили иностранцы в Россию, на деловые приходится 0,7 млн, на туристические — 1,8 млн. В прошлом году эти показатели были равны 670 и 605 тыс. визитов соответственно.

По оценке аналитиков ассоциации, стимулирующим фактором роста числа посещений иностранцев России стали в том числе действовавший в течение года режим электронных виз и окончательная отладка всех механизмов безвизовых групповых поездок из Китая и Ирана.

В основном в Россию в 2024 году приезжали организованные туристы из Китая (60%), ОАЭ (15%), стран Ближнего Востока (10%) таких, как Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, на туристов из Индии пришлось 5% о всех туристических посещений, на Иран — 2%. Еще 6% от доли туристических посещений России занимают туристы из Юго-Восточная Азия (Индонезия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам).

Ранее в АТОР рассказали, как присоединение Таиланда к БРИКС скажется на туризме россиян.