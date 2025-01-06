Россияне назвали желаемую ежемесячную зарплату

Работа.ру: в среднем россияне ожидают получать 139 тыс. руб. в месяц в 2025 году

Россияне в среднем ожидают получать ежемесячную зарплату в размере 139 тыс. руб.: мужчины рассчитывают на 157 тыс. руб., а женщины — на 123 тыс. руб., пишет RT со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру».

Согласно результатам исследования, самые высокие зарплатные ожидания на 2025 год указали работники индустрии красоты — 190 тыс. руб. в месяц. IT-специалисты в среднем по России ожидают получать около 179 тыс. руб. Занятые в сфере строительства хотели бы зарплату в размере около 175 тыс. руб.

Самые низкие зарплатные ожидания оказались у работников сферы общественного питания (120 тыс. руб.), управления персоналом (116 тыс. руб.), бытовых услуг (102 тыс. руб.) и охраны (102 тыс. руб.).

Всего в исследовании поучаствовали более 3,5 тыс. респондентов.

В ноябре доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что средняя зарплата россиян в 2025 году преодолеет отметку в 100 тыс. рублей.

Ранее был назван размер средней зарплаты в России.